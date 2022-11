Estée Lauder : Baisse de 28% du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Estée Lauder publie au titre des trois premiers mois de son exercice 2022-23 un BPA ajusté de 1,37 dollar, en baisse de 28% (-24% hors effets de changes) pour un chiffre d'affaires de 3,93 milliards de dollars, en recul de 11% (-5% en organique).



'Les restrictions liées à la Covid-19 en Chine ont représenté un défi plus grand que prévu. Le tourisme à Hainan a été largement réduit, ce qui a conduit à une gestion stricte des stocks par certains détaillants dans le commerce de détail de voyages', explique-t-il.



Pour l'ensemble de l'exercice 2022-23, Estée Lauder estime que son BPA ajusté devrait se situer entre 5,25 et 5,40 dollars, pour des ventes organiques attendues stables ou en croissance de 2%.



