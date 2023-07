Ericsson : Vers un hub de nouvelle génération à Tallinn

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce un projet de construction d'un centre technologique et de fabrication intelligente de nouvelle génération à Tallinn (Estonie).



Cette nouvelle installation, fruit d'un investissement de quelque 155 millions d'euros (soit 169 millions de dollars), aura pour priorité 'la durabilité et l'efficacité opérationnelle', souligne Ericsson.



L'idée est en effet de regrouper toutes les opérations d'Ericsson en Estonie dans ce seul hub intelligent de pointe de 50 000 m², le site abritant laboratoires de test, entrepôts, lignes de production et bureaux.



Comme première étape vers cet objectif, Ericsson, par l'intermédiaire de sa filiale estonienne, a signé un accord définitif pour acquérir une propriété afin d'y construire ce hub intelligent, la transaction devant être conclue au quatrième trimestre 2024, sous réserve des conditions convenues.



Le hub entièrement connecté sera situé dans le quartier d'Ülemiste à Tallinn, soit le plus grand parc d'activités des pays baltes. Le nouveau hub européen devrait être opérationnel début 2026, Ericsson ambitionnant d'obtenir la certification LEED* Gold au cours de la même année.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.