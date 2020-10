Ericsson : Vers le déploiement de la 5G avec China Telecom

(CercleFinance.com) - Ericsson et China Telecom ont réalisé avec succès un essai sur le réseau 5G ' Standalone ' d'Ericsson, ouvrant la voie au déploiement de services 5G, à l'instar du service vocal de haute qualité ('voix sur NR').



Jusqu'à présent, la plupart des réseaux 5G déployés dépendent de la couche réseau 4G sous-jacente.

Le réseau ' standalone ' supprime cette dépendance 4G et permet une augmentation des débits grâce à l'utilisation de fréquences spécifiques à la 5G.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.