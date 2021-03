Ericsson : Vers l'apprentissage en ligne en Libye, avec LPTIC

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce s'associer à la société libyenne des postes de télécommunications et de technologie de l'information (LPTIC) afin de déployer le programme d'apprentissage Ericsson Educate en Libye et contribuer au développement des compétences numériques des étudiants.



Environ 150 étudiants auront accès à un portail d'apprentissage en ligne proposant des cours sur les réseaux 5G, l'IoT, la science des données, l'automatisation, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique.



Ils pourront également participer à des webinaires organisés par des experts d'Ericsson axés sur les technologies émergentes et de nouvelle génération.



