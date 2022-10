Ericsson : Vante la connectivité IoT dans un rapport

(CercleFinance.com) - Ericsson a publié aujourd'hui un rapport sur la recharge de véhicules électriques (VE) connectés en collaboration avec le fournisseur de recharge Blue Corner et Arthur D. Little.



Le rapport souligne la valeur de la connectivité IoT cellulaire dans la connexion et l'orchestration des stations de recharge de véhicules électriques.



Le rapport révèle comment l'IoT cellulaire rationalise l'orchestration, l'administration et la maintenance des stations de recharge pour véhicules électriques, réduisant les coûts de surveillance annuels de 15 %.



Les fournisseurs de recharge de VE de taille moyenne peuvent augmenter leurs revenus de 40 %, grâce au partage des revenus de l'interopérabilité selon le rapport.



' Ce rapport démontre la valeur de la connectivité IoT cellulaire pour suivre la croissance rapide des réseaux de recharge des VE ' estime Jess Thompson-Hughes, directeur des ventes IoT Enterprise, Énergie et services publics, Ericsson.



Et de souligner les fonctionnalités ' essentielles ', de l'Ericsson IoT Accelarator, ' permettant aux fournisseurs de recharge de VE de déployer, gérer et faire évoluer leur activité à partir d'une seule plateforme '.



