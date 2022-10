Ericsson : Va moderniser le réseau de Sagebrush Cellular

(CercleFinance.com) - Sagebrush Cellular, une filiale de Nemont Telephone Cooperative, a annoncé aujourd'hui qu'elle allait s'associer à Ericsson pour moderniser son réseau avec des capacités 5G.



Basée dans la région rurale du Montana, l'entreprise est la seule source de services vocaux et haut débit pour de nombreux résidents du Montana, faisant de son déploiement une étape critique pour les communautés qu'elle dessert.



' Nos communautés comptent sur nous pour la mobilité et le haut débit, et nous sommes toujours à la recherche de moyens pour apporter des offres de services améliorées à nos clients ', déclare Mike Kilgore, directeur général de Sagebrush.



' Le partenariat avec des fournisseurs de services de communication comme Sagebrush nous permet d'avoir un impact réel ', ajoute Eric Boudriau, vice-président et chef de l'unité client Regional Carriers, Ericsson North America.



