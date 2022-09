Ericsson : Va moderniser le réseau de Pine Cellular

(CercleFinance.com) - La société Pine Cellular, basée en Oklahoma, choisit Ericsson pour assurer l'avenir de son réseau.



L' entreprise de télécommunications desservant le sud-est de l'Oklahoma, a choisi Ericsson pour moderniser ses équipements existants en adoptant des produits et solutions 5G-ready.



Grâce à cette modernisation, Pine Cellular sera en mesure de proposer des services de mobilité et de haut débit améliorés à ses abonnés.



'La clé de notre succès a été notre engagement local et notre désir d'améliorer les communautés que nous servons', a déclaré Jerry Whisenhunt, directeur général de Pine Cellular. 'Ericsson disposait des meilleurs produits et solutions pour réussir cette mise à niveau.'



En vertu de l'accord, Ericsson modernisera l'équipement de base, de réseau d'accès radio, de micro-ondes et de routeur existant sur plus de 140 sites du réseau de Pine Cellular.



'Pine a reconnu la nécessité de disposer de réseaux fiables prêts pour la 5G afin d'apporter de la connectivité aux entreprises et aux consommateurs', ajoute Charles Hamby, vice-président des ventes avec l'unité client Regional Carriers, Ericsson North America.



