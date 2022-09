Ericsson : Va moderniser le réseau de Bluesky

(CercleFinance.com) - Bluesky et Ericsson s'associent pour moderniser le réseau de Bluesky et apporter la 5G aux clients des Samoa américaines. Ericsson mettra à niveau le réseau central existant, les radios et d'autres équipements.



Ericsson a annoncé aujourd'hui qu'elle s'associera à Bluesky, un fournisseur de services de télécommunications et de réseaux sur le territoire américain des Samoa américaines, pour fournir des équipements et des services afin de moderniser leur réseau dans la région.



' Nous nous engageons à investir dans des mises à niveau qui nous permettent de moderniser nos offres et préparer nos réseaux à la 5G ', a déclaré Justin Tuiasosopo, directeur général de Bluesky.



' Nous sommes ravis de nous associer à Bluesky alors que l'entreprise cherche à moderniser son réseau et à apporter une connectivité de haute qualité à la communauté des Samoa américaines ', a déclaré Eric Boudriau, vice-président et responsable de l'unité client Regional Carriers, Ericsson North America.



Le déploiement commencera à la fin de 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.