Ericsson : Va développer la 5G en République Tchèque

(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé aujourd'hui avoir signé un contrat de cinq ans afin d'installer la 5G en République tchèque, en partenariat avec Cetin, la société tchèque d'infrastructure de télécommunications.



Selon les termes de l'accord, Ericsson modernisera plus de 4 000 sites cellulaires dans toute la zone opérationnelle du réseau mobile de Cetin, couvrant les deux tiers de la République tchèque, y compris la capitale Prague.



Cetin mettra à niveau ses réseaux 4G à l'aide du réseau d'accès radio (RAN) d'Ericsson et des technologies avancées de systèmes d'antennes.



Les opérateurs comme T-Mobile et O2, clients de Cetin, donneront alors vie aux services alimentés par la 5G tels que les services publics connectés, les soins de santé, ainsi que la RA / VR.





