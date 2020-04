Ericsson : Va déployer ses services 5G pour BT

(CercleFinance.com) - La compagnie de télécommunications britannique BT déploiera la technologie d'Ericsson pour répondre à la demande croissante de haut débit mobile amélioré de ses clients, selon un communiqué publié ce mercredi par les deux sociétés.



Selon les termes de l'accord, la technologie 5G bimode d'Ericsson - qui facilite la transformation de la 4G en 5G - sera déployée sur le cloud du réseau de BT.



Le portefeuille d'Ericsson doit aider BT à créer et à fournir de nouveaux services tels que le découpage de réseau, l'informatique mobile de pointe, le support industriel stratégique et divers services d'entreprise avancés.



