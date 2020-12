Ericsson : Va déployer la 5G en Grèce, avec Wind Hellas

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir été sélectionné par l'opérateur de télécommunications grec Wind Hellas afin de fournir un réseau mobile principal pour la 5G autonome et non autonome.



Ericsson va ainsi apporter de profondes transformations à l'infrastructure des réseaux 2G, 3G et 4G de Wind Hellas et lui permettre de déployer son premier réseau 5G autonome.



'Nous sommes ravis de la collaboration avec Ericsson pour la modernisation du réseau 5G du pays', a assuré Nassos Zarkalis, président-directeur général de Wind Hellas.



'Notre engagement ambitieux est de construire un réseau central 5G sécurisé et à la pointe de la technologie qui créera de nouvelles possibilités pour la Grèce et créera de la valeur pour la société dans son ensemble, les entreprises et nos clients, en offrant des services haut débit améliorés et des expériences convaincantes ', a-t-il conclu.





