Ericsson : Une nomination pour l'Europe de l'Ouest

(CercleFinance.com) - À partir du 1er mai 2023, Daniel Leimbach s'occupe de l'unité clients pour l'Europe de l'Ouest d'Ericsson, en plus de son rôle de directeur général de l'Allemagne annonce la compagnie. Basé à Düsseldorf, il dirigera les activités avec les clients en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suisse.



Les thèmes clés de son programme de gestion sont la traduction des innovations d'Ericsson en projets pionniers avec les clients, la mise en oeuvre de solutions de communication mobile à large bande durables et l'utilisation de la technologie 5G dans l'industrie 4.0, l'infrastructure critique ainsi que les nouveaux services aux consommateurs.



Daniel Leimbach travaille chez Ericsson depuis plus de 15 ans. Il est devenu vice-président en 2011 et a pris la responsabilité de clients tels que Telefónica Allemagne et Vodafone Allemagne, et a également travaillé pour Ericsson en Asie.



Depuis 2022, il est chef intérimaire et responsable de plusieurs clients en Europe occidentale. Daniel Leimbach est titulaire d'un MBA de l'Université d'Oxford, d'un diplôme en administration des affaires (BA) et d'une licence de l'Open University de Londres.



