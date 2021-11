Ericsson : Un robot 5G fait ses preuves en milieu scolaire

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce qu'un robot 5G a permis de franchir les barrières de l'enseignement à distance en milieu scolaire au Danemark. En effet, au cours d'un essai innovant de connectivité 5G, un élève empêché



Grâce à Fable, un robot 5G, un élève de 13 en incapacité de venir physiquement à l'école a pu vivre une journée complète en présence de ses pairs via un dispositif 5G monté sur un robot entièrement mobile dans les locaux de l'école.



La latence extrêmement faible, la vitesse rapide et les capacités élevées de traitement des données de la 5G ont permis à l'élève de suivre les activités de la classe et de diriger le robot - de la taille d'un ours en peluche. L'élève pouvait ainsi manoeuvrer Fable pour voir qui parlait et même participer.



Ericsson, TDC Net et Shape Robotics affirment que l'essai a prouvé le potentiel de l'utilisation de la connectivité robotique mobile compatible 5G dans une multitude de cas d'utilisation couvrant les applications domestiques, de travail et industrielles.



