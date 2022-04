Ericsson : Un changement dans l'équipe de direction

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce que Peter Laurin, senior vice-président et responsable du secteur d'activité des services gérés, a décidé de quitter le groupe le 15 août prochain, pour suivre des opportunités en dehors de l'entreprise.



Peter Laurin travaille chez l'équipementier télécoms scandinave depuis 2001 et fait partie de son équipe de direction depuis 2017. Le nom de son successeur en tant que responsable du secteur d'activité des services gérés sera annoncé ultérieurement.



