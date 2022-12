Ericsson : Un cadre de financement vert a été établi

(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé mardi avoir établi un cadre de financement vert ('Green Financing Framework') destiné à régir ses futures émissions d'obligations vertes et autre outils de financement vert.



L'équipementier suédois de réseaux mobiles explique que les produits de ces émissions seront uniquement voués à des projets dans l'efficacité énergétique, notamment dans la 6G, et dans les énergies renouvelables.



Le groupe précise que le cadre de financement est conforme aux lignes directrices définies par l'International Capital Market Association (ICMA) et qu'il a fait l'objet d'une seconde opinion indépendante de la part de Cicero, le centre de recherche norvégien sur le climat.



