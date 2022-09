Ericsson : Transformation numérique conduite en Thaïlande

(CercleFinance.com) - Ericsson a lancé aujourd'hui son Imagine Live Thailand 2022, un événement de trois jours qui sert de plateforme de collaboration entre les principales parties prenantes du secteur des télécommunications pour conduire la transformation numérique de la Thaïlande basée sur la 5G.



Ericsson et l'Agence de promotion de l'économie numérique (DEPA) du gouvernement royal thaïlandais coopéreront afin de promouvoir les innovations qui soutiennent le développement de l'économie numérique de la Thaïlande.



Au début du mois de juillet, Ericsson et l'Institut de technologie King Mongkut de Thonburi (KMUTT) ont signé un protocole d'accord afin d'unir leurs efforts pour former les étudiants thaïlandais à la technologie 5G.



'Ericsson apportera sa technologie et ses solutions de pointe, ainsi que son expérience et son expertise mondiales, afin de réaliser l'objectif de la Thaïlande d'une économie et d'une société numériques intégrées', déclare Igor Maurell, directeur d'Ericsson Thaïlande.



'Ericsson sera notre partenaire stratégique dans le développement de l'écosystème en Thaïlande', ajoute le Dr Passakorn Prathombutr, vice-président exécutif de la DEPA.



