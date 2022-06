Ericsson : Teste la connexion 5G en altitude, via des drones

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir débuté des tests portant sur la connectivité 5G en altitude via des drones, en partenariat avec UScellular, opérateur de réseau mobile aux Etats-Unis.



Les premiers essais ont été menés à Beloit (Wisconsin, USA) à l'aide d'un drone équipé d'un smartphone 5G et d'un équipement conçu pour mesurer la force et la qualité du signal, les vitesses de téléchargement ou encore la latence tout au long des vols à différentes altitudes.



L'objectif de cet essai était de collecter et analyser les données de connectivité et de vitesse du réseau dans les airs et de les comparer aux vitesses rencontrées au sol.



Concrètement, ces tests de connexions sans fil en altitude peuvent 'préparer le terrain pour la future connectivité des drones dans les airs, offrant une capacité de commande et de contrôle tout en permettant un partage d'images et de données en temps réel plus facile, plus rapide et plus sûr', a déclaré Narothum Saxena, vice-président de la stratégie technologique et de l'architecture chez UScellular.





