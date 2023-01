Ericsson : Succès d'une preuve de concept à Oman

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce le succès d'un test avec Vodafone, à Oman, succès qui devrait ouvrir la voie à l'introduction commerciale de services voix et données autonomes 5G pour les abonnés Vodafone au sein du Sultanat.



Le succès de cette preuve de concept 'Voice over New Radio (VoNR)' d'Oman sur un réseau 5G autonome fait partie du projet en cours de Vodafone et Ericsson visant à développer un réseau autonome national, hautement efficace et fiable, permettant 'des services voix et données transparents de haute qualité'.



Ericsson assure que sa technologie a montré le potentiel du réseau mobile afin d'améliorer la qualité de la voix à travers le pays.



Selon Ericsson, ce test a aussi démontré la capacité du réseau de Vodafone à permettre des services vocaux et de communication spécifiques à la 5G pour les consommateurs et les entreprises, à l'aide d'un terminal expérimental, qui sera ensuite remplacé par des terminaux commerciaux fabriqués par les partenaires de Vodafone.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.