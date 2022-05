Ericsson : Succès d'un essai de robot autonome avec Turkcell

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir réalisé avec succès la première démonstration de cas d'utilisation industrielle du robot mobile autonome (AMR) Safe Crossing en Turquie, avec Turkcell.



La démonstration a été réalisée en utilisant à la fois le découpage de réseau à partir d'un réseau public (double mode 5G Core Standalone) et le réseau Ericsson Private 5G utilisant la technologie 5G autonome.



Le robot était équipé d'un modem industriel avec technologie de connexion 5G SA ainsi que d'un scanner laser de sécurité permettant, grâce à l'IA, de détecter les angles morts sur l'itinéraire et détecter les objets qui gêneraient ou ralentiraient le fonctionnement du robot.



' La démonstration réussie d'AMR Safe Crossing a mis en évidence l'importance des réseaux cellulaires 5G dans le secteur industriel et ouvrira les portes à une gamme d'applications d'usines intelligentes dans le pays ', a commenté Işıl Yalçın, vice-président et responsable d'Ericsson Turquie chez Ericsson Moyen-Orient et Afrique.





