Ericsson : Succès d'un essai de découpage de réseau 5G

(CercleFinance.com) - Ericsson, Deutsche Telekom et Samsung ont terminé avec succès le premier essai de découpage de réseau 5G (network slicing) de bout en bout (E2E) au monde, dans le laboratoire de Deutsche Telekom de Bonn, sur un appareil commercial Samsung S21 connecté à un casque de réalité virtuelle.



Grâce au découpage du réseau 5G E2E, différentes caractéristiques de service et paramètres de qualité peuvent être fournis à chaque tranche et adaptés aux besoins des clients avec une isolation complète entre les tranches.



L'essai a utilisé une infrastructure 5G autonome (SA) de qualité commerciale fournie par Ericsson.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.