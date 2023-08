Ericsson : Succès d'un essai autour de la 5G avec BT

(CercleFinance.com) - BT et Ericsson annoncent avoir démontré avec succès la transmission de services 5G dans une porteuse radio FDD (soit duplexage par répartition en fréquence) large bande (plus de 20 MHz) dans une bande de spectre inférieure à 3 GHz.



Qualifié de 'révolutionnaire', cet essai permet à la 5G d'être étendue dans les bandes FDD, ce qui constitue 'une étape importante pour ouvrir la voie à l'arrivée du réseau mobile autonome 5G d'EE', souligne BT.



La 5G SA permettra à l'avenir des expériences supérieures pour les consommateurs et les entreprises, en répondant à la demande croissante de données, tirée par les goûts du cloud gaming, de la réalité virtuelle et des technologies de pointe émergentes.



