Ericsson : Soutient l'agriculture intelligente

(CercleFinance.com) - Ericsson et la plateforme d'expérimentation et de recherche aérienne pour les technologies sans fil avancées (AERPAW), financée par la National Science Foundation et un consortium de partenaires industriels, ont annoncé une collaboration visant à promouvoir l'utilisation de la 5G pour les opérations par drone en faveur de l'agriculture intelligente.



Lors d'une démonstration organisée à l'université d'État de Caroline du Nord, l'équipe AERPAW a équipé un drone personnalisé d'une caméra connectée et d'une capacité de calcul locale afin de surveiller un champ de bétail pour obtenir des informations sur les habitudes de pâturage.



Les cas d'utilisation comprennent des solutions agricoles telles que la surveillance et le suivi des animaux, mais aussi la livraison de fournitures et d'objets à usage commercial, l'amélioration du contrôle du trafic aérien dans le cadre de la réglementation de la Federal Aviation Administration, ainsi que la commande et le contrôle de drones sur des liaisons cellulaires.



