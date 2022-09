Ericsson : Simplifie les déploiements IoT mondiaux avec Kore

(CercleFinance.com) - Ericsson a convenu avec KORE, d'entrer dans l'écosystème Ericsson IoT Accelerator. Grâce à cette relation, les entreprises pourront profiter des solutions de connectivité IoT de KORE et d'autres services gérés tout en utilisant la plateforme de gestion de la connectivité IoT mondiale d'Ericsson, IoT Accelerator.



' Lorsque deux entreprises leaders du secteur travaillent ensemble, l'innovation en est le résultat naturel. Cette alliance garantit que les entreprises disposent non seulement d'une connectivité dans tous les coins du monde, mais aussi d'une variété et d'un choix ', a déclaré Romil Bahl, président et directeur de KORE.



Les entreprises qui déploient l'IoT à l'échelle mondiale pourront bénéficier de la solution de connectivité IoT inégalée de KORE aux États-Unis tout en gérant leurs actifs IoT partout sur la plateforme Ericsson IoT Accelerator. Et réciproquement.



' Nous sommes ravis d'accueillir KORE dans notre écosystème IoT, étendant ainsi la portée de notre plateforme IoT Accelerator aux États-Unis ', ajoute Kyle Okamoto, directeur général IoT d'Ericsson.



