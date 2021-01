Ericsson : Signe un 'accord stratégique' avec Ooredoo Group

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir signé un accord-cadre mondial avec Ooredoo Group portant sur la fourniture de produits et de solutions radio 5G, ainsi que les services de transport, d'implémentation et d'intégration associés, pour une durée de cinq ans.



L'accord s'applique aux branches opérationnelles du groupe Ooredoo, au Qatar, en Indonésie, en Algérie, en Irak, au Koweït, à Oman, en Palestine, en Tunisie, au Myanmar et aux Maldives.



L'accord couvre le système radio Ericsson, y compris les produits MINI-LINK 6000 de 10 Gbit/s, les solutions Ericsson Cloud Core, Cloud Infrastructure et Ericsson Cloud Communication.



'Ces solutions réduiront également considérablement les délais de mise sur le marché des nouveaux services et amélioreront les performances du réseau d'Ooredoo pour répondre aux attentes croissantes des consommateurs et des entreprises', assure Ericsson.



En vertu de cet accord, Ericsson fournira également des services d'assistance et de maintenance.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.