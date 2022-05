Ericsson : Signature d'un accord de 5 ans avec Orange France

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir signé un accord de cinq ans avec Orange France qui fera d'Ericsson Charging la plateforme de monétisation stratégique pour les abonnés 5G d'Orange France.



La solution Ericsson Charging permettra à Orange France de fournir de nouveaux niveaux d'interaction et d'expérience digitales à ses clients avec des offres 5G uniques.



Basée sur des normes et native du cloud, cette solution servira les quelque 28 millions de clients d'Orange France, les utilisateurs itinérants et privés ainsi que les 20 millions d'appareils IoT s'appuyant sur Ericsson Cloud Native Infrastructure Solution (CNIS).



Ericsson Charging sera intégré aux anciennes plateformes de facturation business-to-consumer (B2C) et business-to-business (B2B), ce qui se traduira par une optimisation des coûts et de l'agilité dans l'ensemble des opérations d'Orange.





