Ericsson : Sélectionné par O2 pour déployer le réseau 5G

(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé avoir été sélectionné par O2 pour déployer la 5G avec des mises à niveau des logicielles et de services dans l'ouest du Royaume-Uni, élargissant ainsi la couverture de l'opérateur mobile britannique O2 dans le pays.



La société suédoise a déclaré qu'elle moderniserait les sites 2G / 3G / 4G existants d'O2 dans le cadre du programme de modernisation du réseau de l'entreprise de télécommunications.



Alors qu'O2 a lancé son réseau commercial 5G en octobre de l'année dernière, Ericsson a déclaré qu'il continuerait à soutenir l'opérateur avec le déploiement de la 5G dans d'autres villes en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer