Ericsson : Sélectionné par la banque SoftBank pour la 5G

(CercleFinance.com) - Ericsson a été sélectionné par la société japonaise SoftBank pour alimenter le développement de nouveaux cas d'utilisation 5G pour les utilisateurs mobiles à large bande, ainsi que pour les entreprises.



' Selon les termes de l'accord, la société suédoise fournira une plate-forme de base 5G native dans le cloud, y compris des processus d'intégration et d'opération sans contact via une architecture de microservices basée sur des conteneurs et une automatisation ' indique le groupe.



L'année dernière, Ericsson a été sélectionné par SoftBank comme son principal fournisseur de réseau d'accès radio (RAN) 5G.



Le fabricant de matériel de télécommunications a déclaré qu'il avait actuellement 99 accords commerciaux 5G avec des opérateurs uniques et soutenait 54 réseaux 5G en direct dans le monde entier.



