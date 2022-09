Ericsson : Réussit le test 5G pour les zones non urbaines

(CercleFinance.com) - Ericsson et O2 Telefónica ont réussi à faire la démonstration d'un réseau de raccordement sans fil 5G pour une couverture rurale et suburbaine.



Ce test montre que les entreprises peuvent fournir des vitesses (jusqu'à 10 Gbps) sur une distance de plus de 10 km et démontre une connectivité par micro-ondes semblable à celle de la fibre.



' Apporter la numérisation aux zones suburbaines et rurales par le biais de la connectivité mobile et du déploiement rapide du réseau 5G est prioritaire pour nous ', commente Aysenur Senyer, directeur des réseaux de transport chez O2 Telefónica.



Ricardo Queirós, responsable des systèmes micro-ondes, Business Area Networks, Ericsson, ajoute : ' Il est temps de repousser les limites et de faire évoluer la technologie de transmission par micro-ondes pour permettre une couverture 5G performante à une échelle beaucoup plus large. '



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.