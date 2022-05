Ericsson : Restructuration des activités, objectif croissance

(CercleFinance.com) - Ericsson, le géant suédois des réseaux télécoms, a annoncé mercredi une réorganisation de ses activités, avec l'objectif de mieux les faire coller avec sa stratégie de croissance.



Dans un communiqué, le groupe explique qu'il compte créer une nouvelle unité d'affaires qui regroupera ses métiers dans le 'cloud', englobant à la fois les logiciels et les services.



Une autre division, pour sa part dédiée aux réseaux sans fil d'entreprise, va également voir le jour, s'appuyant notamment sur l'expertise de Cradlepoint, sa filiale spécialisée dans les solutions edge 4G LTE et 5G.



A la suite de cette restructuration, Ericsson comptera désormais quatre grandes lignes d'activités, à savoir les réseaux, les services et logiciels 'cloud', les services aux entreprises et les 'autres' métiers, qui incluent notamment ses opérations dans le secteur des médias.



L'équipementier compte également regrouper certaines fonctions aujourd'hui disséminées au sein du groupe, telles que l'immobilier ou les ressources humaines, au sein d'une même structure afin de les gérer de manière plus efficace.



Tous ces changements, qui seront effectifs à partir du 1er juin, s'appliqueront aux résultats financiers à compter du troisième trimestre de cette année.



A la Bourse de Stockholm, l'action Ericsson reculait d'environ 0,5% suite à ces annonces.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.