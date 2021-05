Ericsson : Renforce son partenariat avec Síminn, en Islande

(CercleFinance.com) - A la suite d'essais 5G réussis, Ericsson annonce aujourd'hui avoir été choisi par Síminn, le plus grand fournisseur de services de communication d'Islande, comme partenaire du réseau d'accès radio 5G (5G RAN).



Déjà partenaires de longue date, les deux entités se sont entendues autour d'un nouvel accord 5G qui verra Síminn déployer la 5G sur un spectre médian de 3,5-3,6 GHz.



Síminn vise à atteindre une couverture nationale d'ici la fin de 2022.



'Cet accord confirme le développement prometteur de la 5G en Islande. Le tourisme étant le secteur le plus important en Islande, la 5G ouvre un éventail d'opportunités, en particulier dans les domaines de l'audiovisuel et de la réalité augmentée', a réagi Jenny Lindqvist, responsable d'Ericssom Europe du Nord et centrale.



