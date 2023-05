Ericsson : Renforce le réseau 5G de la Malaisie

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce aujourd'hui que la sécurité du réseau 5G de Digital Nasional Berhad (DNB) en Malaisie a été renforcée par le déploiement d'Ericsson Security Manager (ESM).



ESM est une solution complète de plateforme de cybersécurité conçue 'pour aider les opérateurs à protéger leurs réseaux et leurs données contre les menaces de sécurité, en fournissant une visibilité et en automatisant les processus de sécurité', précise la société.



DNB,créé en 2021 pour piloter le développement de l'infrastructure 5G en Malaisie assure le premier déploiement de la solution ESM en Malaisie, ce qui en fait un précurseur en matière de sécurité en sécurisant de manière proactive l'intégrité du réseau.



Alex Ooi, responsable de la sécurité des systèmes d'information chez DNB, a déclaré : 'Avec ESM qui automatise les processus de sécurité et la conformité, les utilisateurs du réseau 5G auront l'assurance que les cybermenaces sont surveillées et gérées efficacement.'



Keijo Mononen, responsable des solutions de sécurité, secteur d'activité Technologies et nouvelles activités chez Ericsson, ajoute : 'La dépendance à l'égard des services numérisés s'accroît et la cybersécurité est un facteur de réussite essentiel. L'ESM permet à DNB d'obtenir une visibilité et un contrôle complets de la sécurité dans la 5G.'



