Ericsson : Remporte une décision de justice à New-York

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce qu'hier, le tribunal du district de New York a rejeté le litige en valeurs mobilières intenté par certains actionnaire contre Ericsson.



Dans sa décision, 'le tribunal a rejeté intégralement les allégations du demandeur selon lesquelles Ericsson avait induit les investisseurs en erreur et a conclu qu'Ericsson n'avait violé aucune obligation de divulgation envers les investisseurs', poursuit la société.



Cette décision est susceptible d'appel de la part du demandeur. Ericsson annonce qu'elle continuera à défendre vigoureusement cette affaire en cas d'appel.



Ericsson a également annoncé cette semaine que le Nasdaq Stockholm avait officiellement clôturé son examen de la divulgation publique d'Ericsson concernant le rapport 2019 sur l'Irak.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.