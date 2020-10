Ericsson : Remporte un contrat avec KPN pour le lancement 5G

(CercleFinance.com) - Ericsson a signé un accord avec le fournisseur de services de communication néerlandais KPN pour fournir des équipements et des services pour le déploiement de la technologie 5G, a déclaré le fabricant suédois d'équipements pour réseaux mobiles.



Dans le cadre de cet accord de cinq ans, Ericsson déploiera un logiciel 5G avec des services d'assistance complets, y compris un programme d'intégration de systèmes avec des services d'assistance.



Ericsson a déclaré qu'il apportera une mise à niveau 'significative' à la technologie 2G/3G/4G existante de KPN, permettant à l'opérateur de déployer son premier réseau 5G autonome.



L'accord comprend également des applications de l'Internet des objets (IoT), telles que le transport intelligent et les jeux à très faible latence, a déclaré la société, sans fournir de détails financiers.



