Ericsson : Remporte un contrat 5G avec Bell au Canada

(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Le fournisseur suédois de réseaux mobiles Ericsson a déclaré qu'il avait remporté un contrat pour fournir au fournisseur de services de communications canadien Bell un réseau 5G.



La société a déclaré dans un communiqué qu'elle déploierait ses produits et solutions alors que Bell au Canada étend sa couverture 5G - après le développement attendu à la suite d'une vente aux enchères par le gouvernement canadien plus tard en 2020.



L'accord 5G s'appuie sur un partenariat précédent entre les deux sociétés, qui comprenait une collaboration sur le réseau 4G LTE.



Ericsson a déclaré avoir actuellement 93 accords ou contrats commerciaux 5G.





