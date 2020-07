Ericsson : Remporte un contrat 5G à Oman

(CercleFinance.com) - Le fournisseur de réseaux mobiles Ericsson a remporté un contrat avec Omantel pour le déploiement de la 5G dans des endroits clés à travers Oman.



La société suédoise a été sélectionnée pour réaliser les plans de déploiement du réseau d'accès radio (RAN) 5G du Sultanat dans le cadre d'un partenariat pluriannuel.



Ericsson va fournir des produits et solutions matériels et logiciels, y compris des systèmes d'antennes.



Il soutiendra également le déploiement commercial 5G d'Omantel dans des endroits clés, notamment Salalah, Nizwa et Sur.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer