Ericsson : Remporte le prix de l'innovateur 5G de l'année

(CercleFinance.com) - Ericsson a été reconnu ce mardi comme l'innovateur 5G de l'année lors des ITP.net Technology Leadership Awards 2022.



Le prix de l'innovateur 5G de l'année confirme la position d'Ericsson en tant que leader du marché de la 5G et son rôle de moteur de la numérisation sur plusieurs continents.



Ericsson a lancé sept nouvelles radios, antennes et logiciels pour des économies d'énergie et des performances 5G accrues, permettant une capacité jusqu'à 10 fois supérieure avec une consommation d'énergie totale réduite.



'Avec plus de 60 000 brevets dans notre portefeuille, 133 des 218 réseaux 5G en service dans le monde et 27 400 de nos employés travaillant dans la R&D, nous déployons d'immenses efforts dans l'innovation 5G', a déclaré Lucky La Riccia, vice-président et responsable des services numériques chez Ericsson Moyen-Orient et Afrique.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.