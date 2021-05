Ericsson : Rejoint l'initiative NEXGEN SIMS de l'UE

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir rejoint le projet NEXGEN SIMS financé par l'UE, une initiative qui vise à augmenter l'efficacité et la durabilité des opérations minières à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, la connectivité de la 5G pourrait jouer un rôle important.



Les solutions Ericsson Dedicated Networks figureront d'ailleurs en bonne place dans le consortium, assure Ericsson.



Le spécialiste suédois des télécommunications se réjouit ainsi de pouvoir développer des processus d'extraction sans carbone réduisant ainsi directement les émissions opérationnelles et créant un processus d'extraction plus sûr et plus autonome.



Regroupant des sociétés minières, des fabricants d'équipements, des sociétés technologiques et des universités, NEXGEN SIMS a démarré le 1er mai 2021 et bénéficie de 16 M$ de financement dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'UE.



