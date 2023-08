Ericsson : Reconnu pour l'inclusion des personnes handicapées

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce aujourd'hui avoir été reconnu comme 'meilleur lieu de travail pour l'inclusion des personnes handicapées' au sein du Disability Equality Index® (DEI), un outil mesurant l'inclusion des personnes handicapées sur le lieu de travail.



' La création d'une organisation diversifiée et inclusive est au coeur de nos valeurs chez Ericsson ', a déclaré Kevin Marcellus, responsable du personnel pour Ericsson North America.



'Nous croyons que des équipes diversifiées et inclusives stimulent la performance et l'innovation, créant une grande valeur commerciale. Nous nous efforçons d'atteindre et de soutenir toutes les communautés pour créer un espace qui encourage une diversité de perspectives - et il est important que nous le fassions pour nos employés, nos clients et pour notre société', a-t-il ajouté.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.