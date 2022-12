Ericsson : Récompense une équipe au Nigeria

(CercleFinance.com) - L'équipe Schrodinger Energy de l'université Bayero de Kano, au Nigeria, a remporté la troisième place du concours Ericsson Innovation Awards (EIA) 2022.



L'équipe a été récompensée pour le développement de REINLIGHT, un système portable de désinfection de l'eau qui réduit de nombreux risques sanitaires et fonctionne dans des zones dépourvues d'électricité.



Les participants étaient invités à proposer des solutions et à créer des produits et des solutions technologiques pour relever des défis tels que le gaspillage alimentaire, la pureté de l'eau et les sources d'énergie renouvelables.



Peter Olusoji Ogundele, Country Manager d'Ericsson Nigeria, a déclaré: ' Leur système portable de désinfection de l'eau répond non seulement à un problème crucial auquel sont confrontées de nombreuses communautés, mais démontre également l'esprit d'innovation et le potentiel des jeunes talents au Nigeria. '



