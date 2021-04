Ericsson : Prolonge son partenariat avec Airbus

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir prolongé son partenariat en cours avec Airbus afin d'augmenter l'efficacité de la production et des process de validation de l'avionneur, grâce à sa technologie.



La solution sécurisée d'Ericsson s'appuie sur un solide réseau central ainsi que sur un réseau privé 4G, également prêt pour la 5G. Les ondes 5G seront d'ailleurs testées au cours de l'année, alors qu'Airbus est à la recherche de solutions pérennes.



Le coeur de réseau LTE privé d'Ericsson est en cours de déploiement sur le site de Toulouse qui regroupe l'ingénierie aéronautique et la ligne d'assemblage final.



Les réseaux privés vont permettre le transfert sécurisé des données entre les différentes équipes d'ingénierie sur site et les appareils connectés au sein des usines et des sites d'Airbus, précise Ericsson.



