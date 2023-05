Ericsson : Prolonge de trois ans son partenariat avec Eastlink

(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé aujourd'hui une extension de trois ans de son partenariat entamé il y a 10 ans avec Eastlink. Accord qui renforcera le service de réseau mobile 5G dans les centaines de communautés desservies par Eastlink.



Suite au lancement du réseau 5G d'Eastlink avec son réseau d'accès radio (RAN) l'année dernière, Ericsson commencera à fournir des radios à bande moyenne de 3500 MHz et un support de réseau central amélioré pour la voix et les données.



'La poursuite de notre partenariat avec Ericsson, un leader mondial du secteur, nous aidera à offrir à nos clients toute la gamme des expériences 5G de la prochaine génération', a déclaré Jeff Gillham, directeur général d'Eastlink.



Eastlink a lancé son réseau 5G alimenté par la technologie Ericsson en mars 2022, avec l'activation de ses premiers sites à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Les deux entreprises ont depuis travaillé ensemble pour construire une infrastructure 5G.



'La 5G a le pouvoir de transformer nos vies et nos entreprises, et notre partenariat de longue date a contribué à assurer que les clients d'Eastlink ont accès à une technologie 5G de classe mondiale', ajoute Jeanette Irekvist, présidente d'Ericsson Canada.



