Ericsson : Prolongation du contrat avec Airtel

(CercleFinance.com) - Ericsson a déclaré avoir obtenu une prolongation de contrat de plusieurs années pour la fourniture d'équipements radio 5G et de transport pour Airtel, le plus grand fournisseur de services de communication en Inde.



Les produits, qui seront utilisés pour augmenter les capacités du réseau d'Airtel, seront fabriqués en Inde, a déclaré l'entreprise suédoise dans un communiqué.



L'extension de l'accord fait suite à l'annonce d'un nouveau contrat de services gérés en juillet de cette année, a déclaré Ericsson.



Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.