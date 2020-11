Ericsson : Présente une nouvelle série d'objectifs financiers

(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé ce matin une nouvelle série d'objectifs financiers tout en annonçant qu'elle allait accélérer la croissance et les investissements dans l'activité 5G.



La réaction des investisseurs a été plutôt froide ce matin à la Bourse de Stockholm, le titre chutant de près de 4% après cette annonce.



Au-delà de 2022, le fabricant suédois d'équipements de télécommunications a annoncé une marge d'EBITA hors frais de restructuration de 15 à 18 % pour le groupe, pendant sa journée investisseurs.



L'entreprise vise à atteindre cet objectif par une croissance de l'activité, les ventes de logiciels seront l'une des pierres angulaires de la réalisation de l'objectif à long terme, a rajouté le groupe.



Son objectif de rentabilité pour 2022 reste inchangé, avec une marge d'exploitation de 12 à 14 % hors charges de restructuration, a déclaré la société.



Ericsson - qui a lancé une stratégie commerciale en 2017 - a déclaré que son redressement est maintenant achevé, ayant restauré sa rentabilité, réalisé une croissance organique et étant sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs financiers de 2020.



L'entreprise suédoise a également déclaré qu'elle prévoit de lancer une plate-forme 'puissante' pour accélérer la croissance et les investissements dans les applications d'entreprise 5G.



