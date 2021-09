Ericsson : Partenariat avec DNB pour la 5G en Malaisie

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce un partenariat de 10 ans avec Digital Nasional Berhad (DNB) afin de déployer la 5G de nouvelle génération en Malaisie.



DNB vise à lancer le premier réseau 5G de Malaisie à Kuala Lumpur, Putrajaya et Cyberjaya dans un premier temps. DNB s'appuiera sur la présence locale et l'expertise en matière de déploiement d'Ericsson pour atteindre son objectif de 80% de couverture de la population malaisienne d'ici 2024.



'Nous sommes convaincus qu'avec notre leadership mondial 5G et nos fortes capacités de déploiement, nous atteindrons les objectifs de déploiement fixés par DNB', a commenté David Hägerbro, directeur d'Ericsson en Malaisie, au Sri Lanka et au Bangladesh.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.