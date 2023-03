Ericsson : Partenariat autour du réseau de CHT à Taïwan

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce la signature d'un protocole d'accord avec Chunghwa Telecom (CHT), opérateur mobile de Taïwan, portant sur la mise en place d'une coopération renforcée dans les domaines de la 5G avancée et de la 6G.



À court terme, les deux parties comptent travailler 'main dans la main' pour développer la commercialisation des réseaux autonomes 5G et des cas d'utilisation de découpage de réseau, dans le but de générer de nouvelles sources de revenus.



Les partenaires visent aussi à construire un réseau durable en s'appuyant notamment sur l'IA et sur le portefeuille écoénergétique d'Ericsson.



À plus long terme, l'objectif des deux organisations est de faciliter le partage des connaissances et étendre leur partenariat aux futurs systèmes 6G.



'L'objectif ultime est d'aider CHT à construire un réseau intelligent hautement automatisé avec le portefeuille de réseaux haut de gamme d'Ericsson avec une efficacité énergétique optimale et une technologie d'IA avancée', indique Ericsson.



