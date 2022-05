Ericsson : Parmi les 'Great Place to Work' au Vietnam

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir été reconnu comme l'une des 10 meilleures entreprises où travailler au Vietnam en 2022 par le Great Place to Work Institute.



Cette structure a en effet souligné l'engagement d'Ericsson à favoriser une culture de confiance au sein de l'organisation, afin d'attirer les meilleurs talents et les encourager à exceller dans la performance.



Outre l'avis des salariés, le Workplace Award s'appuie aussi sur un audit approfondi de la culture d'entreprise et du système de valeurs parmi les programmes et pratiques de l'entreprise.



'Nous sommes honorés d'être reconnus par l'institut Great Places to Work pour notre engagement à construire une culture durablement diversifiée et inclusive avec intégrité, empathie et humanité au coeur de la façon dont nous choisissons de nous engager les uns les autres', a commenté Denis Brunetti, responsable d'Ericsson Vietnam et Myanmar.



