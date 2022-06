Ericsson : Ouvre un centre de distribution en Malaisie

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce l'ouverture d'une nouveau centre de distribution de plus de 6300 m2 au sein de l'aéroport international de Kuala Lumpur afin d'étendre sa capacité de distribution régionale et soutenir le bon fonctionnement des réseaux de clients dans la région Asie-Pacifique.



Desservant plus de 20 pays, le centre de distribution d'Ericsson en Malaisie est responsable de la gestion des stocks de matériel et des pièces de rechange dans la région Asie-Pacifique.



Cette nouvelle installation complétera le centre de maintenance et d'assistance en Malaisie et contribuera ainsi à améliorer la fourniture de services d'assistance aux clients de la région Asie-Pacifique.



' La capacité de répondre, de livrer rapidement et de garantir des temps d'arrêt minimaux pour les opérateurs de réseaux mobiles et les utilisateurs finaux place la Malaisie dans une position très stratégique pour servir l'industrie des télécommunications ', a commenté David Hägerbro, responsable d'Ericsson Malaisie, Sri Lanka et Bangladesh.





