Ericsson : Oddo confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'sous-performance' sur le titre Ericsson, avec un objectif de cours inchangé de 60 SEK, à la suite de la journée des investisseurs (CMD) organisée hier à New York par Ericsson.



Le bureau d'analyses rapporte que le groupe y a réitéré son objectif à long terme (soit atteindre une marge d'EBITA de 15 à 18% d'ici 2024, 'ce que le consensus ne valide pas jusque-là', précise Oddo.



'Nous pensons toujours que le contexte du marché des équipements télécoms se dégrade et que 2023 sera une année plus dure, tant sur le plan de la croissance que de la profitabilité, malgré les nouvelles économies annoncées de 9 Mds de SEK d'ici fin 2023', indique l'analyste.



Après des niveaux d'investissement record aux Etats-Unis en 2022, les Capex devraient se normaliser à partir du T4 22, jusqu'à fin 2023, pour une stabilisation prévue à partir de 2024, rapporte Oddo.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.