Ericsson : Nomme Håkan Cervell vice-président

(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé la nomination de Håkan Cervell au poste de vice-président et de responsable de l'unité client stc, Arabie Saoudite et Egypte, à compter du 26 septembre 2022.



Håkan apporte plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC), où il a occupé plusieurs postes de développement de produits, de vente, de livraison et de développement commercial sur les marchés d'Asie et d'Europe.



Avant sa nomination, Håkan était le chef de l'unité client de Corée. Au cours des 19 dernières années, il a travaillé en Malaisie, en Chine, au Japon, à Taïwan, à Hongkong et en Corée du Sud.



À propos de son nouveau rôle, Håkan déclare : ' C'est un honneur. Le Royaume d'Arabie saoudite est à l'avant-garde des innovations technologiques, il connaît une croissance rapide et offre un large éventail d'opportunités et d'entreprises prometteuses. '



