Ericsson : Mise sur les énergies renouvelables avec DT

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce s'associer à Deutsche Telekom (DT) pour piloter des opérations de site radio 5G 'durables', marquant ainsi une nouvelle étape de collaboration entre les deux partenaires dans le domaine des énergies renouvelables.



L'un des principaux objectifs du partenariat Ericsson-DT est d'identifier et de valider des solutions d'efficacité énergétique basées sur l'optimisation de la consommation d'énergie et le contrôle et l'utilisation accrue des sources d'énergie renouvelables.



Les deux partenaires ont ainsi transformé un site de radio en utilisant une solution de gestion pour exploiter efficacement l'énergie solaire et éolienne tout en optimisant l'offre et la demande d'électricité.



Situé dans la municipalité bavaroise de Dittenheim, à environ 120 km au nord de Munich, ce site déjà équipé de 12m2 de modules solaires a bénéficié de l'ajout d'une éolienne capable de fournir jusqu'à cinq kilowatts d'énergie supplémentaire, comme deuxième source d'énergie renouvelable.



L'intégration simultanée des deux sources d'énergie renouvelable qui en résulte signifie que le site peut théoriquement être exploité de manière autonome sans utiliser sa connexion par câble au réseau électrique, assurent les partenaires.





